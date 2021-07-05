زوجة الأمير ويليام في الحجر المنزلي بعد مخالطتها مصابًا بكورونا

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أعلن قصر «كينزنجتون» الإنجليزي دخول كيت ميدلتون، دوقة كمبردج وزوجة الأمير البريطاني وليام في عزل صحي بعد أن ثبتت إصابة شخص خالطته بفيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم قصر «كينزنجتون»، أن دوقة كمبردج خالطت شخصا اتضح، قبل أسبوع، واتضح بعد ذلك إصابته بكوفيد-19" مؤكدًا "أنها لا تشعر بأي أعراض لكنها تتبع كل الإرشادات الحكومية ذات الصلة ودخلت في عزل ذاتي في المنزل".

وحضرت كيت، زوجة حفيد ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية، عددا من الفعاليات الأسبوع الماضي، أهمها بطولة ويمبلدون للتنس التي أقيمت يوم الجمعة، فيما كان من المقرر أن تحضر حفلا بمناسبة مرور 73 عاما على تأسيس خدمة الصحة الوطنية البريطانية اليوم الاثنين مع الأمير وليام، الذي لم يطلب منه الأطباء عزل نفسه، قبل ان تعلن تأجيل ارتباطاتها.

وأصيب الأمير ويليام بعدوى كوفيد19 في أبريل الماضي، في الوقت الذي أصيب فيه والده ولي العهد الأمير تشارلز.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قال أنه سيعلن اليوم الاثنين خطط رفع آخر القيود الصحية في بريطانيا اعتبارا من 19 يوليو، وسيدعو مواطنيه إلى أن "يتعلموا التعايش" بحذر مع كورونا.

وأضاف جونسون: "سنقدم الطريقة التي سنستعيد بها الحريات"، مشددا على أن الجائحة "لم تنته"، وأنه سيتعين على السكان "تعلم التعايش مع الفيروس".

وكان مقررا رفع تلك القيود في 21 يونيو، غير أن هذا الموعد أرجئ شهرا بسبب انتشار متحورة دلتا الشديدة العدوى والتي باتت تمثل حاليا غالبية حالات الإصابة الجديدة في المملكة المتحدة.

وخرجت المملكة المتحدة تدريجيا من إغلاق ثالث لكنها أبقت على بعض القيود. وأتاح برنامج التطعيم الذي أطلق في ديسمبر 2020 تقديم جرعتي لقاح لنحو 64% من السكان البالغين.