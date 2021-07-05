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سيارة تقتحم مقهى بالإسماعيلية خلال مباراة الإسماعيلي والاتحاد.. وسقوط مصابين (صور)

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أصيب عدد من المواطنين في الإسماعيلية، الاثنين، بعد اقتحام سيارة لمقهى خلال مباراة الإسماعيلى والاتحاد.

وتمكن فريق الاتحاد السكندري من هزيمة مضيفه الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة الـ28 من منافسات الدوري الممتاز.

وتقدم زعيم الثغر في الدقيقة 65 برأسية رائعة من اللاعب خالد قمر، وجاء هدف التعادل للدراويش عند الدقيقة 78 من ركلة جزاء سددها بنجاح المحترف أري بابل، وخطف عبدالغني محمد نقاط المباراة الثلاث بهدف قاتل في الدقيقة 88.

موقع حادث الإسماعيلية
موقع حادث الإسماعيلية
موقع حادث الإسماعيلية

المصرى اليوم

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