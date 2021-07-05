سميرة سعيد تطرح 3 أغان جديدة يوليو الجاري

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تعاقدت الديفا سميرة سعيد مع محمد رشيدي لإنتاج ثلاثة أعمال جديدة من ألبومها الجديد «إنسان آلي»، ومن المقرر إطلاقها على التوالي خلال الأيام القليلة القادمة عقب الانتهاء من تصويرها منتصف الشهر الجاري.

«مون شيري» تحمل طابع وأجواء السبعينات وتضم كلمات بالعربية والفرنسية وهي من كلمات محمد القياتى، لحن بلال سرور وتوزيع هانى يعقوب، أما الميكس والماستر لخالد عز. وقام بإخراجها نضال هاني.

كما تعاونت «الديفا» في هذه الأعمال مع عدد من أشهر صناع الأغنية من الملحنين «بلال سرور» و«محمد حمزة» ومن الشعراء «محمد القياتي» و«شادي نور» ومن الموزعين «هاني يعقوب» و«هاني ربيع».