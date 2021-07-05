محمود كهربا يقترب من التواجد أساسيًا في تشكيل الأهلي

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يعيش محمود كهربا لاعب الأهلي أوقاتا جيدة خلال الفترة الأخيرة بسبب الإشادة المستمرة من جانب المدير الفني بيتسو موسمياني والمشاركة كبديل خلال في المباريات الماضية.

وكان كهربا قد غاب عن الأجواء بسبب التراجع الفني وغيابه عن المباريات بقرار من إدارة النادي عقب مشادة مع الجنوب أفريقي موسيماني.

وتمكن صاحب الـ27 من التواجد بقوة خلال تدريبات الفريق الأول واستغلال دقائق المشاركة في المباريات والظهور بشكل قوي هجومياً وهو ما أسفر عن تسجيله الهدف الثاني في مرمى بيراميدز في لقاء الجولة قبل الماضية.

وبحسب مصادر داخل الجهاز الفني للأهلي فإن محمود كهربا سيحصل على مزيد من المشاركات خلال الفترة المقبلة حتى يصل إلى الجاهزية الفنية والبدنية التي تمكنه من التواجد في التشكيل الأساسي.

عوامل تعزز مشاركة كهربا أساسياً مع الأهلي

ومن العوامل التي تزيد من فرصة مشاركة كهربا أساسياً في الفترة المقبلة هي غياب لاعبي المنتخب الأوليمبي وفي مقدمتهم طاهر محمد طاهر وصلاح محسن.

كما أن إصابة وليد سليمان قد تعجل بفرصة تواجد اللاعب الدولي خاصة أنه يُجيد المشاركة في أكثر من مركز هجومي سواء كجناح أو صانع لعب بالإضافة إلى المهاجم الصريح.

ويدرس محمود كهربا الاعتذار عن الامتحان الأخير بسبب تعارض موعده مع نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي يجمع بين الأهلي وكايزر تشيفز في الـ17 من الشهر الحالي بمركب محمد الخامس.

وكان الأهلي قد حصل على خدمات محمود عبدالمنعم كهربا في بداية عام 2020 في عقد يمتد لـ4 مواسم يحصل خلالها على 9 ملايين جنيه سنوياً، وذلك بعدما فسخ عقده مع نادي ألافيس البرتغالي.