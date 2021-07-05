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اليوم.. استئناف النيابة على براءة سيدة المحكمة في تعديها على ضابط شرطة

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اليوم.. استئناف النيابة على براءة سيدة المحكمة في تعديها على ضابط شرطة اليوم.. استئناف النيابة على براءة سيدة المحكمة في تعديها على ضابط شرطة

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تنظر محكمة جنح مستأنف النزهة، اليوم الإثنين، ثانى جلسات استئناف النيابة العامة على الحكم الصادر ببراءة المستشارة نهى الإمام السيد محمد الإمام الشيخ، الوكيل العام بالنيابة الإدارية، في واقعة تعديها على ضابط شرطة قوة تأمين محكمة الجديدة .

كان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أحال المتهمة نهى الإمام السيد وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية، لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضررا ماليا.

كانت تحقيقات «النيابة العامة»، انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم ما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، وقامت بالتعدي عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهازًا لاسلكيًا بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها كان قد تداول بمواقع التواصل الاجتماعي.

المصرى اليوم

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