أخبار عاجلة

للمرة الأولى منذ أشهر.. قوات أمريكية تجري دوريات شرقي الحسكة السورية -
محافظ بني سويف: علاج 1300مواطن خلال قافلة ضمن «حياة كريمة» بالفشن -
«بكرى»: صانع القرار سيتخذ القرار السليم في الوقت المناسب بخصوص سد النهضة -
«النواب» يوافق على مشروع قانون يخص تشغيل ارصفة بميناء الاسكندرية (تفاصيل) -
تباين بين طلاب الإسكندرية حول صعوبة امتحان اللغة الثانية بالثانوية العامة -
الرقابة المالية : منح اول رخصة لشركة لتمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة -
«المحامين»: النقيب يلتقي رئيس الوزراء اللبناني غدًا -
يمكنك التحكم بالصور.. ميزة جديدة في واتساب -
رئيس الوزراء البريطاني: جائحة كورونا لم تنته بعد -
منظمة الصحة العالمية: نهائي اليورو مفجع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

السودان.. العثور على 76 جمجمة بمقابر جماعية في دارفور

Print
السودان.. العثور على 76 جمجمة بمقابر جماعية في دارفور السودان.. العثور على 76 جمجمة بمقابر جماعية في دارفور
أسر الضحايا متمسكة بتسليم المتورطين للمحكمة الجنائية الدولية

السودان.. العثور على 76 جمجمة بمقابر جماعية في دارفور

نقلت صحيفة سودان تريبيون عن هيئة محامي دارفور قولها أمس الأحد إن والي ولاية وسط دارفور كشف عن العثور على مقابر جماعية ضمت 76 جمجمة.

وطبقاً لتعميم أصدرته الهيئة فإن والي وسط دارفور أديب يوسف أكد العثور على مقابر جماعية بالولاية في "جلسة حوار" نظمتها الهيئة بدار المحامين السودانيين بالخرطوم مساء أمس السبت.

كما أفاد والي وسط دارفور- حسب موقع العربية- بأن إحدى هذه المقابر الجماعية احتوت على 26 جمجمة وثانية بها أكثر من 50 جمجمة وأخرى سيتم نبشها قريباً.

ونقلت الصحيفة عنه قوله إن أسر الضحايا متمسكة "بتسليم المتورطين في ارتكاب الجرائم الجنائية للمحكمة الجنائية الدولية، ويرفضون أي اتجاه للمحاكمات الداخلية ولا يثقون فيها".

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أمرين باعتقال الرئيس المخلوع عمر حسن البشير عامي 2009 و2010، في تهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بدارفور.

كما تطلب المحكمة مثول المسؤولين السابقين في حكومة البشير، أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين، فضلاً عن علي كوشيب وهو قائد مليشيا سلم نفسه للمحكمة في يونيو 2020.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الفيصل" يشهد إصدار أول بطاقة حج ذكية لموسم حج هذا العام

"الفيصل" يشهد إصدار أول بطاقة حج ذكية لموسم حج هذا العام

تطهير 16 ألف حاوية نفايات في مكة المكرّمة

تطهير 16 ألف حاوية نفايات في مكة المكرّمة

مشروع مركز "الضبط الأمني بالشميسي".. تحسين للمشهد البصري والتقنيات حاضرة

مشروع مركز "الضبط الأمني بالشميسي".. تحسين للمشهد البصري والتقنيات حاضرة

انتخاب "التركي" رئيسًا لغرفة التجارة الدولية السعودية

انتخاب "التركي" رئيسًا لغرفة التجارة الدولية السعودية