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"الأمريكي للأمراض المعدية" يحذر من مخاطر الإصابة بالسلالة الهندية لكورونا

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"الأمريكي للأمراض المعدية" يحذر من مخاطر الإصابة بالسلالة الهندية لكورونا "الأمريكي للأمراض المعدية" يحذر من مخاطر الإصابة بالسلالة الهندية لكورونا
أكد أنها تسبب مرضًا أكثر خطورة من المتغيرات الأخرى للعدوى

أعلن مدير المعهد الوطني الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فوسي، أن السلالة الهندية من الفيروس التاجي تسبب مرضًا أكثر خطورة من المتغيرات الأخرى للعدوى، وفقًا لسبوتنيك .

وتفصيلاً ، قال "فوسي" في مقابلة مع قناة "إن بي سي"، الأحد: "وفقًا للدراسات العلمية، فإن سلالة دلتا أكثر فتكًا. هذه السلالة أكثر عدوى وأسهل في الانتشار من شخص لآخر".

وأضاف "فوسي" أن التطعيمات يمكن أن تساعد في الحؤول دون دخول المستشفى والوفاة، محذرًا من حدوث ارتفاعات محتملة في معدلات الإصابة في المناطق التي يكون فيها معدل اللقاح منخفضًا.

وظهرت السلالة الجديدة لأول مرة في الهند في ديسمبر، ووصلت إلى نحو 100 دولة في العالم، فيما حذرت منظمة الصحة العالمية أخيرًا من أنها قد تصبح قريبًا السلالة السائدة للفيروس.لقاح كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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