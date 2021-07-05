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شيخ الأزهر يتمنى الشفاء العاجل لبابا الفاتيكان

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شيخ الأزهر يتمنى الشفاء العاجل لبابا الفاتيكان شيخ الأزهر يتمنى الشفاء العاجل لبابا الفاتيكان

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أعرب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عبر موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، عن تمنياته بالشفاء العاجل لبابا الفاتيكان قائلا: ‏أتمنى لأخي العزيز فرنسيس الشفاء العاجل واسترداد عافيته ليواصل عطاءه من أجل الإنسانية«.

وأعلن الفاتيكان أن حالة البابا فرنسيس مستقرة بعد خضوعه لجراحة في الأمعاء تمت بتخدير كلي.

وكان المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني، أعلن أن البابا فرنسيس دخل المستشفى في روما بعد ظهر الأحد لإجراء «جراحة مقررة» للقولون.

وأضاف أن البابا (84 عاما) يعاني من «تضيق رتجي مصحوب بأعراض» في القولون، وهو ما يمكن أن يسبب آلاما متكررة في المعدة وانتفاخا ويؤثر على الأمعاء، وأن هذه أول مرة يدخل فيها البابا فرنسيس المستشفى منذ انتخابه عام 2013.

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