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«السد أبسط أجزائه».. أحمد موسى يستعرض وثائق بريطانية حول مخطط إثيوبيا للنيل ومصر

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«السد أبسط أجزائه».. أحمد موسى يستعرض وثائق بريطانية حول مخطط إثيوبيا للنيل ومصر «السد أبسط أجزائه».. أحمد موسى يستعرض وثائق بريطانية حول مخطط إثيوبيا للنيل ومصر

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قال الإعلامي أحمد موسى إن الوثائق والتقرير الذي أصدرته «بي بي سي» عن إثيوبيا ونواياها بالنسبة لمصر ونهر النيل منذ الستينات يطرح سؤال «ماذا تريد إثيوبيا من ؟ وإذا امتلكت الثروة أو الأموال اللازمة فماذا ستفعل في نهر النيل؟»، مشيرا إلى أن الرد جاء في التقرير «فليعن الله مصر».

وتناول أحمد موسى في برنامجه «على مسؤليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أجزاء من التقرير الذي يقول: «كأن البريطانيين كانوا يقرأون، بدقة، طالع الصراع على مياه النيل بين إثيوبيا من جانب ومصر والسودان من جانب آخر وتكشف الوثائق البريطانية عن أن وزارة الخارجية البريطانية توقعت في أوائل عقد الستينيات من القرن الماضي أن يضع الإثيوبيون مصر في موقف صعب للغاية تحتاج إلى عون إلهي لمواجهته (..) في تلك الفترة، تردد أن إثيوبيا تخطط لتحويل مجرى مياه النيل الأزرق، الذي ينبع من بحيرة تانا في إثيوبيا، بعيدا من مجرى وادي النيل».

وعلق موسى قائلا: «من شهر قد ذكرنا أن هناك تفكير من قبلهم بتغيير مسار مياه نهر النيل الطبيعي المار بالسودان ويصب في مصر، بأن يتم الصب في البحر الأحمر وبالتالي فهذه الوثيقة توضح أنهم يخططون منذ عشرات السنوات ألا تصل المياه لمصر نهائي وأن موضوع سد النهضة هو موضوع سهل عما كانو يخططون له منذ أيام الرئيس عبدالناصر وهو تغيير مجرى النهر كاملا وعدم وصول أي نقطة مياه لنا، وهو ما يكشف نواياهم السوداء وأنهم يريدون منع المنح الإلهي لمصر، وهم بذلك يرتكبون جريمة وهو ما يجب توضيحه أمام العالم».

وتابع موسى: «النيل الازرق هو ما يأتي منه 86% من المياه لمصر من نهر النيل والباقي من النيل الأبيض، وهو ما يشكف حجم الخطورة، لذا فهو مخطط قديم والسد هو أبسط أجزاء المخطط».

وأكمل موسى قراءته للوثائق: «استنادا إلى هذا التصور، توقعت الخارجية البريطانية أن تواجه مصر مشكلة لا قبل لها بها مع الإثيوبيين بسبب المياه. وانطلاقا من التقارير القادمة من أديس أبابا عن المناقشات مع بتريديس (مستشار امبراطور إثيوبيا) في السنوات الأخيرة والكلام الذي يصدر من حين لآخر عن السفير الإثيوبي في القاهرة، فإنه لو امتلك الإثيوبيون ثروة تضاهي في أي وقت أفكارهم بشأن النيل، كان الله في عون مصر».

وتابع موسى قراءته للوثائق: «وبعد هذا التقييم بحوالي 27 عاما، تنبأت بريطانيا بأزمة سد النهضة الحالية بين إثيوبيا ومصر، وتوقعت»ألا يقبل المصريون أن تكون بلادهم رهينة لسلاح المياه الاستراتيجي»، وأكد موسى أن «مصر لن تقبل أن يتم استخدام سلاح المياه ضدها وأن أفكار إثيوبيا القديمة لن تستطيع تنفيذها اليوم ولن يتم منحهم الفرصة لذلك أبدا».

المصرى اليوم

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