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نجم السابق: جمهور الأهلي يدعم فريقه لآخر دقيقة.. والزملكاوية «بيملّوا بسرعة»

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نجم الزمالك السابق: جمهور الأهلي يدعم فريقه لآخر دقيقة.. والزملكاوية «بيملّوا بسرعة» نجم السابق: جمهور الأهلي يدعم فريقه لآخر دقيقة.. والزملكاوية «بيملّوا بسرعة»

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قال سيد يوسف، لاعب السابق، إن جماهير الأهلي تختلف كثيرا عن جماهير الزمالك في دعمها للاعبين.

وأضاف سيد يوسف، في تصريحات تليفزيونية: «الأهلي هو المرشح الأوفر حظا للتتويج بدوري الأبطال، واللاعبون يجدون دعما غير طبيعي من الجماهير».

وتابع: «جماهير الأهلي واثقة في فريقها وتدعمه حتى آخر دقيقة، لكن جمهور الزمالك يشعر بالملل سريعا».

وأردف: «من الصعب أن يتوج منتخبنا الأولمبي بميدالية في الأولمبياد، لعدم وجود عناصر خبرة كافية».

وأكمل: «فرجاني ساسي، لاعب ممتاز، ولكن الزمالك أكبر من أي لاعب، الزمالك أخطأ في ملف ساسي لأن اللاعب لايعطي للفريق نسبة 10%، ساسي بيلعب بالحتة، ولو قدم كل مالديه لحقق الزمالك البطولات».

المصرى اليوم

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