مصرع شقيقين في مشاجرة مع الجيران بالمنوفية.. والأمن يضبط 5 متهمين

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي شقيقان مصرعهما، بينهم أمين شرطة، في مشاجرة على يد جيرانهما بالأراضي الزراعية بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، بعد خلاف على مروى لري الأراضي الزراعية، حيث قام المتهمون بالاعتداء على المجني عليهما بسلاح ابيض وتم نقل الشقيقين إلى المستشفى لمُحاولة إنقاذ حياتهما، لكنهما توفيا مُتأثرين بإصابتهما.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد عبدالله جلال، مدير مباحث المنوفية، يفيد بمصرع شقيقين بينهم أمين شرطة على يد جيرانهما في الأراضي الزراعية بمركز بركة السبع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والقبض على المتهمين الخمسة في الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة بدائرة مركز بركة السبع، وتُباشر النيابة العامة التحقيقات مع المتهمين في واقعة القتل، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

والقت قوات الشرطة القبض على المتهمين الخمس، وبمُواجهتم بالتهم المُوجهة، اعترفوا بارتكاب الجريمة، وتم إبلاغ النيابة العامة في بركة السبع بالتحقيقات في الواقعة.