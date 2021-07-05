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رضا الويشي: مستمر مع كوكاكولا.. ولدينا الطموح لتحقيق نتائج جيدة بالممتاز

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رضا الويشي: مستمر مع كوكاكولا.. ولدينا الطموح لتحقيق نتائج جيدة بالممتاز رضا الويشي: مستمر مع كوكاكولا.. ولدينا الطموح لتحقيق نتائج جيدة بالممتاز

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قال رضا الويشي، لاعب كوكاكولا، إن فريقه حقق إنجازا كبيرا بالصعود للدوري الممتاز، وذلك بعد منافسة شرسة.

وأضاف رضا الويشي، في تصريحات تليفزيونية: «إدارة النادي تمتلك طموحا كبيرا، وقد فاوضوني في يناير الماضي من أجل الانضمام للفريق، ورحبت بذلك».

وأردف: «تامر مصطفى راهن علىّ عندما انضممت لفريق كوكاكولا، وأنا مستمر مع الفريق وسيكون لنا شكلا مميزا في الموسم المقبل، الفريق كان لديه خطة للصعود، ولديهم الطموح حاليا لتحقيق نتائج مميزة في الدوري الممتاز».

ومضى يقول: «كنت أقول للاعبي كوكاكولا، أن عمري 35 عاما، وأحلم باللغب في الممتاز، وعليهم امتلاك الرغبة خاصة وأن أعمارهم لاتتعدي 22 عاما».

المصرى اليوم

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