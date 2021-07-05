5 ثنائيات لمحمد شريف بقميص الأهلي.. ملعب الإسكندرية «عامل مشترك»

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سجل محمد شريف، نجم هجوم فريق الكرة بالنادي الأهلي ثنائية في شباك سموحة في رباعية المارد الأحمر بلقاء الجولة 28 من عمر الدوري المصري الممتاز.

وسجل شريف الهدفين الأول والرابع للأهلي، ليرفع غلته من الأهداف للرقم 13 في الدوري هذا الموسم.

وحتمل ثنائية شريف الرقم 5 له بقميص الأهلي، حيث تمكن من تسجيل هدفين في مباراة واحدة خلال 4 مناسبات سابقة قبل ثنائية سموحة.

الأولى كانت بشباك الترسانة بمنافسات كأس مصر 2018-2019 ولقاء حمسه الأهلي بنتيجة 3/2.

ويسجل شريف هدفين في ثلاثية الأهلي بمرمى غزل المحلة بمنافسات الدور الأول للدوري هذا الموسم.

ويُدون شريف إسمه ضمن سجلات هدافي مباريات القمة ويسجل هدفي انتصار الأهلي في مرمى محمود جنش حارس الزمالك.

ويكمل شريف ثنائياته بهدفين في مرمى المصري البورسعيدي في لقاء الفريقين بالدور الأول للدوري في الموسم الجاري، على ملعب الاسكندرية والذي عاد مهاجم الأهلي على أرضيته مجدداً لتسجسل ثنائية أخرى في لقاء سموحة مساء الأحد.