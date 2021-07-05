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بعد صعوده للممتاز.. مدرب كوكاكولا: رددنا على كريستيانو رونالدو في الملعب

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بعد صعوده للممتاز.. مدرب كوكاكولا: رددنا على كريستيانو رونالدو في الملعب بعد صعوده للممتاز.. مدرب كوكاكولا: رددنا على كريستيانو رونالدو في الملعب

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قال تامر مصطفى المدير الفنى لكوكاكولا، إنه سعيد بالإنجاز الذي حققه فريقه بالصعود للدوري المصري الممتاز، للمرة الأولى في تاريخه.

وأضاف تامر مصطفى، في تصريحات تليفزيونية: «منذ توليت مسئولية قيادة الفريق، وأخبرت اللاعبين بأن وضعنا بجدول ترتيب الدوري لايليق، وعملنا على معالجة الأخطاء التي نقع فيها، وأكدت للاعبين بأننا قادرين على قلب جدول مجموعتنا والتأهل للممتاز».

وأكمل: «تجميد مستحقات اللاعبين، فيما عدا الراتب الشهري، كان حافزا للاعبين للصعود إلى الدورى الممتاز ومواصلة المشوار نحو التأهل».

وتابع: «كنت دائما أطالب اللاعبين بعدم الخوف أو القلق، واللعب بمستواهم الطبيعي، بداية حلمنا كان التاهل، ولن نهبط مستقبلا».

وتحدث ساخرا: «قمنا بالرد على كريستيانو رونالدو في الملعب، وتأهلنا للمتاز، بعد رفضه لتواجد زجاجات المياه الغازية بجواره في المؤتمر الصحفي باليورو».

المصرى اليوم

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