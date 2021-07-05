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شوقي غريب: واجهت صعوبة كبيرة في اختيار القائمة النهائية لأولمبياد طوكيو

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شوقي غريب: واجهت صعوبة كبيرة في اختيار القائمة النهائية لأولمبياد طوكيو شوقي غريب: واجهت صعوبة كبيرة في اختيار القائمة النهائية لأولمبياد طوكيو

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قال شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إنه واجه صعوبة كبيرة في اختيارالقائمة النهائية للفراعنة، والتي ستشارك في أولمبياد طوكيو.

وأضاف شوقي غريب، في تصريحات تليفزيونية: «اختيار قائمة الأولمبى كان صعبا ولكنه جاء بقناعة شديدة، واختلاف البعض على العناصر المختارة أمر وارد وطبيعى».

وواصل: «خط الدفاع في المنتخب الأولمبي كان من أسباب قلقي لأن المدافعين شاركوا في مراكز أخرى مع فرقهم، ولذلك قمت بضم أحمد حجازي ومحمود الونش».

وتابع: «يجب أن نسافر يوم 17 إلى طوكيو، ولكننا حصلنا على استثناء من الفيفا على انضمام لاعبي الأهلي، يوم 19 يوليو، وذلك بعد خوض الفارس الأحمر لمباراة نهائي إفريقيا ضد كايزر تشيفز».

وعن ضمه لعبدالرحمن مجدي، قال:«لاعب الإسماعيلي، شارك معنا في وديتي البرازيل وكوريا الجنوبية، ولم يغب إلا عن المعسكر الأخير، لاشك أن اللاعب كان مصابا، ولكنه يمتلك إمكانيات هائلة ستجعله يستعيد مستواه بسرعة ويصبح إفادة كبيرة لنا».

المصرى اليوم

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