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رد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تصريحات المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بشأن عودته إلى مكتبه بالنادي الخميس المقبل.

وكان مرتضى منصور أعلن في فيديو بثه على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه سيتواجد في مكتبه بنادي الزمالك، الخميس المقبل.

وقال اشرف صبحي، في تصريحات تلفزيونية: «لا أساس من الصحة لما تردد عن عودة مرتضى منصور، لرئاسة نادي الزمالك في الفترة المقبلة»، موضحا: «رئيس الزمالك السابق، تواصل مع حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة بالنادي الأبيض، في الساعات الماضية لإبلاغه بحضوره للنادي يوم الخميس المقبل».

وأضاف: «مرتضى منصور، أبلغ لبيب، أنه سوف يأتي إلى مقر النادي الأبيض يوم الخميس المقبل، لجمع متعلقاته من مكتبه وهذا حقه»، مؤكدًا :«ما تردد عن عودة مرتضى منصور، لرئاسة الزمالك غير صحيح».

وتابع: «خارطة الطريق التي أعلن عنها من قبل محددة والجميع ملتزم بها»، موضحًا :«ستتم الدعوة لانتخابات الجديدة قبل نهاية شهر أغسطس المقبل».