حسام حسن: مرتبط بعقد مع سموحة.. وأسعى للحصول على لقب هداف الدوري الليبي

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قال حسام حسن، مهاجم الأهلي طرابلس الليبي، إن فترة إعارته ستنتهي مع ناديه الليبي في شهر يوليو الجاري، وبعدها سيعود لنادي سموحة السكندري.

وأضاف حسام حسن، في تصريخات تليفزيونية، أنه مرتبط بعقد مع نادي سموحة، وسيعود إليه بعد إنتهاء إعارته للأهلي طرابلس، مشيرا إلى أنه لم يحدد وجهته بعد.

وتابع: «الزمالك فاوضني بالفعل في وقت سابق، ولكنني أضع كامل تركيزي حاليا مع أهلي طرابلس، للحصول على لقب هداف الدوري الليبي».

وأكمل: «سموحة يمتلك قواما مميزا من اللاعبين، ولكنه يعيش حاليا، حالة من سوء التوفيق، وواثق من عودة الفريق إلى الطريق الصحيح بالفترة المقبلة».