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سمير كمونة: أكرم توفيق خليفة أحمد فتحي.. وهؤلاء الأفضل أمام سموحة

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سمير كمونة: أكرم توفيق خليفة أحمد فتحي.. وهؤلاء الأفضل أمام سموحة سمير كمونة: أكرم توفيق خليفة أحمد فتحي.. وهؤلاء الأفضل أمام سموحة

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أشاد سمير كمونة، مدافع الأهلي اسلابق، بالمستوى الذي يقدمه أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المباريات الماضية.

وقال سمير كمونة، في تصريحات ببرنامج « المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «أكرم توفيق، قدم أداء مميز في مباريات الأهلي الماضية في مركز الظهير الأيمن، وهو أحمد فتحي جديد»، مضيفًا :«محمد هاني، سيجد صعوبة في المشاركة بشكل أساسي بعد تماثله للشفاء من الإصابة، حيثستكون المنافسة بينهما شرسة».

وأشار: «أكرم توفيق، ظهر بمستوى مميز في مباراة سموحة، هذا بالإضافة إلى ياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمد مجدي أفشة ومحمد شريف وحسين الشحات».

وحقق الأهلي الفوز على سموحة، برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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