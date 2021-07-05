سمير كمونة يكشف سر رباعية الأهلي في سموحة

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كشف سمير كمونة، مدافع الأهلي السابق، عن سر فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على سموحة في مسابقة الدوري.

وحقق الأهلي الفوز على سموحة، برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال سمير كمونة، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «موسيماني في مباراة سموحة كان هادئ، وهذا هو سر الفوز برباعية، فضلاً عن اجتماعه مع اللاعبين في الأيام الماضية وتأكيده على تحمله مسئولية التعادل أمام بيراميدز، كل هذا رفع الضغوط من على اللاعبين».

وأضاف: «المدرب الجنوب افريقي استطاع أن يتعامل نفسيًا مع اللاعبين بشكل جيد، كما انه احترم المنافس، وهو ما أدى إلى فوز الفريق الأحمر برباعية»، موضحًا: «موسيماني، كانت تغييراته في الشوط الثاني كانت جيدة».