محمد علاء في طريق إسكندية الصحراوي بسبب مسلسل «الثمانية»

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يواصل الفنان محمد علاء تصوير دوره في مسلسل «الثمانية»، من تأليف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وإخراج أحمد مدحت.

ويتواجد علاء حاليا في طريق إسكندرية الصحراوي لاستكمال التصوير، وذلك بعد الانتهاء من التصوير بمنطقة وسط البلد.

يُذكر أن المسلسل من المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني، عبر قنوات mbc ومنصة «شاهد» الإلكترونية..وهو ينتمي المسلسل لأعمال الأكشن والإثارة، وهو مكون من 10 حلقات، ومن المقرر تصويره في أكثر من دولة، بينها مصر ولبنان وفرنسا والمغرب وبلغاريا.

«الثمانية» من تأليف المستشار تركي آل الشيخ، وإخراج أحمد مدحت، من بطولة آسر ياسين وخالد الصاوي وغادة عادل وريم مصطفى ومحمد علاء ولارا إسكندر، فضلا عن الاستعانة بممثلين عالميين.