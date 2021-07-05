بعد تصدره تريند يوتيوب بـ«على خدك».. محمود العسيلي: «بداية حاجات كتير أوي»

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تصدر الفنان محمود العسيلى، ترند موقع يوتيوب بأجدد كليباته الغنائية بعنوان «على خدك»، بعدد مشاهدات تجاوزت 820 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها على قناته الرسمية.

صورة نشرها المطرب محمود العسيلي خلال تصوير كليب أغنيته الجديدة «على خدك»

أغنية «على خدك» من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمود العسيلى، توزيع على فتح الله، والكليب من إخراج رونا العريان.

الكليب تم تصويره في أجواء أوروبية ويحمل بعض الأجواء الرومانسية التي تناسب موسم الصيف، وعلق «العسيلى»، على الأغنية قائلًا: «بداية الصيف وبداية حاجات كتير أوى قريب».

وتقول كلمات الأغنية:

ثواني عمري كانت بتفوت عليا سنين

وحشتيني لدرجة كنت أنا نفسي ماتخيلهاش

وكان قلبي بيسأل ليه ما بنشوفهاش

وعلى خدك ادي بوسة على خدك

وعلى زعلك ماقدرش أنا على زعلك

وكفاية اللي احنا ضيعناه

وعلى خدك ادي بوسة على خدك

يا لذاذتك في الدنيا دي مين قدك

ده وجودك بالنسبة ليا حياة

يذكر أن أخر أعمال محمود العسيلي أغنية «بقت معايا» من كلمات سارة فرج، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع أمير هداية، ومن إخراج إبراهيم حدرج.