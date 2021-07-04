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.. هزة أرضية على بعد 287 كم شمالي محافظة مرسى مطروح

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مصر.. هزة أرضية على بعد 287 كم شمالي محافظة مرسى مطروح .. هزة أرضية على بعد 287 كم شمالي محافظة مرسى مطروح
بلغت قوتها 4.4 درجة.. ولم يعلن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية

مصر.. هزة أرضية على بعد 287 كم شمالي محافظة مرسى مطروح

تعرضت لهزة أرضية وقعت على بعد 287 كم شمال شرقي محافظة مرسى مطروح، ولم يعلن عن خسائر بشرية أو مادية وفقاً لمواقع مصرية.

وتفصيلاً، كان بيان للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، أعلن عن الهزة الأرضية، شمال شرقي مرسى مطروح في البحر المتوسط، حسبما نقل عنه موقع "مبتدا" المحلي.

ووقع الزلزال حسب المعهد، في الساعة السابعة ونصف من مساء اليوم الأحد، بالتوقيت المحلي، وبلغت قوة الهزة الأرضية 4.4 على مقياس ريختر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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