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العثور على جثة رجل مسن على شاطئ البحر الأحمر بالقصير

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العثور على جثة رجل مسن على شاطئ البحر الأحمر بالقصير العثور على جثة رجل مسن على شاطئ البحر الأحمر بالقصير

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تكثف أجهزة الأمن بالبحر الأحمر جهودها لكشف غموض حادث عثور أهالي مدينة القصير، على جثة رجل مسن ملقاة بمنطقة نائية بالقرب من شاطئ البحر، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار التحقيقات.

تلقى اللواء سليمان شتا، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من اللواء خالد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية بالبحر الأحمر، بالعثور على جثة لرجل في منطقة نائية بجوار شاطئ البحر، وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة القصير إلى مكان الواقعة.

وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث القصير، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى القصير، واستدعاء مفتش الصحة والطبيب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث.

المصرى اليوم

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