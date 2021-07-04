«صحة قنا»: انطلاق مبادرة «أيامنا أحلى» لتنظيم الأسرة

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أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح، وكيل وزارة الصحة بقنا، الأحد، انطلاق مبادرة «أيامنا أحلى» بمحافظة قنا والتي تستمر من اليوم حتى 6 يوليو، بقرى «حياة كريمة»- الشيخ عيسى وكرم عمران والسواحلية- التابعة لإدارة قنا الصحية.

وأوضح تاوضروس أن المبادرة تهدف إلى تقديم العديد من الخدمات منها التوعية حول فوائد تنظيم الأسرة ووسائل تنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية للطفل والأم، وضرورة التباعد بين الحمل والحمل الآخر، إضافة إلى التوعية حول مخاطر الزواج من الأقارب، وتركيب وسائل تنظيم الأسرة، ومتابعة الحمل للسيدات.

مبادرة صحية بقنا

مبادرة صحية بقنا

مبادرة صحية بقنا