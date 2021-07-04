سمير كمونة: هذا الرباعي سبب خسارة سموحة أمام الأهلي برباعية

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أشاد سمير كمونة، نجم الأهلي السابق، بالمستوى الفني الذي ظهر عليه لاعبي الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال مباراة سموحة.

وكان الأهلي حقق الفوز على سموحة، برباعية نظيفة، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأحد، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال سمير كمونة، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«رباعي خط الدفاع بنادي سموحة، هم سبب الهزيمة أمام الأهلي، سواء من ناحية التمركز أو التغطيات العكسية، وهو ما كلف الفريق دخول مرماه 4 أهداف

وأضاف :«أحمد سامي، المدير الفني لسموحة، مدرب مميز للغاية، ويلعب دائمًا بطريقة هجومية، ولكنه كان يجب عليه أن يغير طريقته في اللعب أمام الأهلي».

وتابع :«مينفعش تلعب بطريقة لعب مفتوحة أمام الأهلي، والذي يلعب دائمًا على الفوز»، مضيفًا :«من حظ أحمد سامي، السيئ انه واجه الأهلي وهو خارج من التعادل أمام بيراميدز».