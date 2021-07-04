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إصابة ٤ أفراد في حادث تصادم بكفرالشيخ

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إصابة ٤ أفراد في حادث تصادم بكفرالشيخ إصابة ٤ أفراد في حادث تصادم بكفرالشيخ

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أصيب 4 أشخاص، الأحد، إثر حادث انقلاب موتوسيكل بتوك توك بترعة بجوار الكوبري الأزرق بمدينة كفرالشيخ.


تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفرالشيخ إخطار من مأمور قسم أول كفر الشيخ، بورود إشارة باصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب موتوسيكل في ترعة بجوار الكوبري الأزرق بمدينة كفر الشيخ، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام.

وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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