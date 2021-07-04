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عمرو أديب: «مش مستنيين حاجة من مجلس الأمن بشأن سد النهضة.. بنشهد العالم إنه عدانا العيب وأزح»

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عمرو أديب: «مش مستنيين حاجة من مجلس الأمن بشأن سد النهضة.. بنشهد العالم إنه عدانا العيب وأزح» عمرو أديب: «مش مستنيين حاجة من مجلس الأمن بشأن سد النهضة.. بنشهد العالم إنه عدانا العيب وأزح»

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن مجلس الأمن لن يفعل شيئًا بملف سد النهضة، لافتًا إلى أنه سيطلب فقط من الدول الثلاث الانخراط في مفاوضات أكثر جدية لحل الموضوع.

واستشهد أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «MBC »، مساء الأحد، بتصريحات مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير، عن أن مجلس الأمن لن يستطيع فعل شيء سوى المناشدة للعودة إلى التفاوض بطريقة إيجابية.

وأردف: «الخميس الجاي مجلس الأمن عامل جلسة بخصوص سد النهضة.. إحنا مستنيين إيه منها؟ ولا حاجة.. إحنا بنشهد العالم إنه عدانا العيب وأزح».

وأكد أديب أن إثيوبيا بدأت الملء الثاني كحقيقة، قائلًا: «أديس أبابا لن تتوقف عن الملء الثاني، وفقًا لتصريحات وزير الري الإثيوبي سيلشي بيكلي، وسفير إثيوبيا لدى السودان».

ولفت إلى تصريحات الرئيس عبدالفتاح ، أمس السبت، بأن مصر لن تتفاوض إلى ما لا نهاية بشأن سد النهضة، موضحًا أن الرئيس كان واضحًا وقال إن مصر دولة سلام وتحاول حل كل المشكلات المحيطة بطريقة لها علاقة بالدبلوماسية.

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المصرى اليوم

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