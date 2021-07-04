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"الحربي" يستعرض مجريات تنفيذ الخطط الأمنية والوقائية المعتمدة لموسم الحج

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"الحربي" يستعرض مجريات تنفيذ الخطط الأمنية والوقائية المعتمدة لموسم الحج "الحربي" يستعرض مجريات تنفيذ الخطط الأمنية والوقائية المعتمدة لموسم الحج
تابع استعدادات القطاعات المختلفة لتوفير الأمن والأمان لضيوف الرحمن

رأس مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، بمقر الأمن العام بمحافظة جدة، الأحد، الاجتماع الثالث للجنة الأمنية بالحج، الذي استعرض مجريات تنفيذ الخطط الأمنية المعتمدة لموسم الحج، واستعدادات القطاعات الأمنية والعسكرية، ومناقشة ما ورد في جدول الاجتماع من موضوعات، واتخاذ عدد من التوصيات، إضافة إلى مناقشة الخطط المساندة، والخطط الوقائية، وخطط الطوارئ، التي تكفل توفير الأمن والأمان لضيوف الرحمن، خلال تنقلاتهم في المشاعر المقدسة وإقامتهم فيها.

ونوه الفريق "الحربي" بما يحظى به الحجاج والمعتمرون والزوّار من رعاية واهتمام من قيادة المملكة، ومتابعة مستمرة وحرص من الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، على تنفيذ القطاعات الأمنية والعسكرية مهامها الأمنية والتنظيمية في العاصمة المقدسة للمحافظة على أمن وسلامة وراحة حجاج بيت الله الحرام، لافتاً إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين سخرت الإمكانات المادية والبشرية لحج هذا العام، الذي يأتي في ظل استمرار جائحة كورونا، وما يصاحبها من اشتراطات صحية وتدابير وقائية، حفاظاً على صحة وسلامة ضيوف الرحمن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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