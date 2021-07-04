"سكني" يطلق 3 مشاريع جديدة بـ"الشرقية" توفِّر بيئة عصرية تتكامل فيها الخدمات والمرافق

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260 وحدة بنماذج فيلات وشقق بمساحات وتصاميم تلبي جميع احتياجات الأُسر

أطلق برنامج "سكني" التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ثلاثة مشاريع جديدة في مدينتَي الدمام والخُبر التابعتَين للمنطقة الشرقية، توفر 260 وحدة سكنية بنماذج فيلات وشقق، وبمساحات وتصاميم متنوعة، تلبي احتياجات الأُسر كافة. وأتاح "سكني" معاينة الوحدات وحجزها إلكترونيًّا من خلال موقع وتطبيق "سكني" على الرابط sakani.housing.sa؛ وذلك استمرارًا لجهود البرنامج في ضخ المشاريع، وتسليم الوحدات السكنية لتسهيل تملك الأُسر السعودية ضمن إجراءات سهلة وميسرة، وباستحقاق فوري.

وأوضح البرنامج في بيان صحفي اليوم أن المشاريع تعتبر أحد المشاريع تحت الإنشاء التي يتم تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص، وتوفر بيئة عصرية، تتوافر فيها معايير جودة الحياة، وتتكامل فيها الخدمات والمرافق.

ويوفر المشروع الأول "إسكان الفاخرية" 83 شقة، ويقع في حي الشعلة بمدينة الدمام على مساحة تتجاوز 7,5 ألف م2. ويمتاز المشروع بقربه من الخدمات الحيوية، وبتصاميمه العصرية ضمن بيئة تلبي تطلعات المستفيدين. وتبدأ مساحات الوحدات من 153م2 وتصل إلى 183م2 للوحدة. فيما يوفر المشروع الثاني "نساج تاون الخبر" 118 وحدة فيلا، ويقع بحي العزيزية بمدينة الخُبر على مساحة 45 ألف متر مربع. ويأتي المشروع الثالث "أيالا النخيل" الذي يوفر59 وحدة سكنية بنظام الفيلات، ويقع بحي البحر بمدينة الخُبر على مساحة تتجاوز 38 ألف متر مربع.

وتشهد المنطقة الشرقية تنفيذ نحو 34 مشروعًا سكنيًّا، توفر أكثر من 22 ألف وحدة سكنية متنوعة بنماذج وتصاميم متنوعة، تشمل فيلات وشققًا وتاون هاوس، منها 10 مشاريع ضمن ضاحية الواجهة التي تقع في غرب مدينة الدمام، وتمتد على مساحة إجمالية تقدر بنحو 10 ملايين متر مربع.

ويستعرض موقع وتطبيق "سكني" 101 مشروع تحت الإنشاء، توفر نحو 144 ألف وحدة متنوعة، إضافة إلى 223 مخططًا سكنيًّا، توفر أكثر من 180 ألف أرض، علاوة على العديد من الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة ضمن إجراءات سهلة وميسرة بهدف زيادة نسبة تملُّك الأُسر السعودية إلى 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030).

يُذكر أن برنامج "سكني" تمكَّن منذ انطلاقه في 2017 حتى نهاية العام الماضي 2020 من خدمة أكثر من 1.1 مليون أسرة حول المملكة، منها 424 ألف أسرة، تم دعم قروضها العقارية للاستفادة من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية التي تشمل شراء وحدات جاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي والأراضي السكنية، فيما يستهدف البرنامج خلال العام الجاري خدمة 220 ألف أسرة جديدة من خلال ضخ 50 ألف وحدة سكنية جديدة، وتقديم 140 ألف قرض عقاري مدعوم.