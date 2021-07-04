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صواريخ تصيب قاعدة تضم قوات أمريكية بدير الزور شرقي سوريا

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صواريخ تصيب قاعدة تضم قوات أمريكية بدير الزور شرقي سوريا صواريخ تصيب قاعدة تضم قوات أمريكية بدير الزور شرقي سوريا
انطلقت من مناطق يسيطر عليها مقاتلون مدعومون من إيران

صواريخ تصيب قاعدة تضم قوات أمريكية بدير الزور شرقي سوريا

تعرضت قاعدة عسكرية في شرق سوريا تضم جنودًا أمريكيين لهجوم مساء الأحد بصواريخ انطلقت من مناطق قريبة، بحسب ما أورده المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصادر في قوات سوريا الديمقراطية.

وتفصيلاً، أوضح سيامند علي، المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة التي يقودها الأكراد، أن الهجوم استهدف القاعدة الكائنة في حقل العمر في محافظة دير الزور بشرق سوريا الذي استخدم فيه صاروخان، ولم يسفر عن وقوع إصابات، مضيفًا أنه لم يتضح على الفور من أين انطلقت الصواريخ، حسب سكاي نيوز عربية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان من مقره في بريطانيا إن الصواريخ انطلقت من مناطق يسيطر عليها مقاتلون مدعومون من إيران في منطقة الميادين في دير الزور أيضًا، فيما لم يرد الجيش الأمريكي على الفور على طلب بالتعليق.

وجاء الهجوم الصاروخي بعد ستة أيام من هجوم آخر على القوات الأمريكية في شرق سوريا أيضًا. ووقع هجوم الأسبوع الماضي بعد يوم من قيام طائرات تابعة للقوات الجوية الأمريكية بشن ضربات جوية بالقرب من حدود العراق وسوريا على ما ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) أنها مواقع تستخدمها جماعات مسلحة مدعومة من إيران لتقديم الدعم لطائرات مسيرة توجه ضربات داخل العراق.

ويتمركز مئات الجنود الأمريكيين في شمال شرق سوريا، ويتعاونون مع قوات سوريا الديمقراطية كردية القيادة لقتال داعش.

وتنتشر آلاف الميليشيات المدعومة من إيران في العديد من مناطق سوريا، ويتمركز كثير منها على طول الحدود مع العراق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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