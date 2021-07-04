مواجهات مثيرة اليوم .. انطلاق الجولة الأولى من مباريات الدور النهائي لكرة قدم الصالات

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بمشاركة 8 فرق وبنظام الدوري المصغر

تنطلق، اليوم الاثنين، مباريات الجولة الأولى من مباريات الدور النهائي من مسابقة الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2020-2021 بمشاركة 8 فرق.

وتم توزيع الفرق الثمانية المشاركة على مجموعتين بنظام الدوري المصغر من دور واحد حيث ستُقام مبارياتها في المنطقة الشرقية، علمًا بأن المجموعة الأولى تضم كل من فرق الاتفاق، العرض، الفاو وطويق، فيما تضم المجموعة الثانية فرق القادسية، مصدة، الثقبة والعلمين.

وتستضيف صالة نادي الاتفاق بالدمام، مواجهتي العرض مع الفاو والاتفاق مع طويق، فيما تستضيف صالة نادي القادسية بالخبر مواجهتي مصدة مع الثقبة والقادسية مع العلمين.

يُذكر أن هذه النسخة هي السادسة منذ إطلاق مسابقة الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات بعد أن تم إقرارها واعتمادها رسميًا من قِبل وزارة الرياضة.