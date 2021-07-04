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عمرو سلامة يوجه رسالة إلى جمهوره بعد عقد قرانه (تعرف عليها)

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عمرو سلامة يوجه رسالة إلى جمهوره بعد عقد قرانه (تعرف عليها) عمرو سلامة يوجه رسالة إلى جمهوره بعد عقد قرانه (تعرف عليها)

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وجه المخرج عمرو سلامة، الأحد، رسالة شكر لكل من هنأه على مناسبة عقد قرانه على مهندسة الديكور السينمائي مروة البرماوي.

وقال «سلامة» عبر مداخلة هاتفية ببرنامج«ETبالعربي»، الأحد، إنه «بشكر كل من هنأني على عقد قراني من زوجتي المهندسة مروة اليرماوي، وخلال الفترة المقبلة سيقام حفل الزفاف خارج القاهرة».

وأضاف:«بنتظر حاليا طرح عدد من الأعمال التي سيتم طرحها خلال نهاية العام الجاري، والعام المقبل منهم فيلم بعنوان»بره المنهج، ومسلسل درامي جديد».

كان المخرج عمرو سلامة أعلن عن عقد قرانه من المهندسة مروة البرماوي خلال الأيام الماضية، حيث اقتصر الحفل على عدد صغير من الاقارب والاصدقاء ونشر «سلامة» عدد من صور عقد القران وعلق قائلا:«أنا وماكي كتبنا الكتاب، في حفل عائلي مُقتصر على أسرتي العروسين».

المصرى اليوم

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