محافظ الإسكندرية: مسرح سيد درويش يقدم فنونًا تغسل الإنسان من همومه

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أعرب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن سعادته بانطلاق فعاليات الاحتفال بمرور ١٠٠ عام على إنشاء مسرح سيد درويش بالإسكندرية، الذي أطلقته وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبدالدايم، اليوم الأحد، بدار الأوبرا، ويمتد على مدار 4 أيام.

وقال الشريف في كلمته، إن «الفنون التي يقدمها مسرح سيد درويش ودار الأوبرا، قادرة أن تغسل الإنسان من همومه بعد يوم من المشقة والتعب».

وأضاف أن «مسرح سيد درويش يمثل أحد المعالم البارزة في الإسكندرية على مدار ١٠٠ عام ويعد شاهدا على الكثير من الأحداث الفنية والتاريخية التي جرت في الإسكندرية، مؤكدا أن مصر ستظل زاخرة بالعديد من المبدعين لإثراء الحياة الفنية والثقافية».