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البيت الأبيض يقدم شطائر البرجر للمئات بمناسبة عيد الاستقلال

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البيت الأبيض يقدم شطائر البرجر للمئات بمناسبة عيد الاستقلال البيت الأبيض يقدم شطائر البرجر للمئات بمناسبة عيد الاستقلال

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يحيي الرئيس الأمريكي جو بايدن ذكرى مرور 245 عاما على استقلال الولايات المتحدة اليوم الأحد باحتفال تقليدي أملا في تجاوز جائحة .

وبعد أن قضى عطلة عيد الاستقلال في شراء فطائر الكرز بولاية ميشيجان ولعب الجولف بالقرب من منزل عائلته بولاية ديلاوير، سيعود بايدن إلى البيت الأبيض حيث سيستضيف حوالي ألف شخص لتناول شطائر البرجر ومشاهدة عرض للألعاب النارية. وينطوي مثل هذا الاحتفال على جرعة من الحنين إلى الماضي في بلد أثقلته قيود الجائحة وهي أعباء أصبحت أخف مع توفر اللقاحات على نطاق واسع لكنها لم تنقشع.

وقال بايدن أمام مجموعة من المعلمين يوم الجمعة «سنحتفل يوم الأحد باستقلالنا كدولة وبالتقدم الذي أحرزناه في مواجهة الفيروس». وأضاف «أمامنا فرصة للبدء من جديد في الأيام القادمة».

وستُفتح أبواب البيت الأبيض أمام مئات الضيوف المدعوين في أكبر حدث على الإطلاق منذ تنصيب بايدن.

المصرى اليوم

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