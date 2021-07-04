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قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك دعما سياسيا، وإرادة سياسية كبيرة من أجل توفير علاج ضمور العضلات، الذي يعد من أغلى أنواع الدواء على مستوى العالم، مشدداً على أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه بضرورة سرعة التفاوض مع شركات الأدوية من أجل الوصول إلى صيغة مهمة نتمكن من خلالها توفير دواء ضمور العضلات بمصر.

وأضاف مجاهد، خلال مدخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» عبر فضائية «أون»، أن مرض ضمور العضلات رغم أنه قليل بمصر، إلا أنه تسبب في تعاسة بعض الأسر المصرية كون هذا المرض يؤدى إلى الموت، وأن الهدف تخفيف العبء عن كاهل الأسر التي يوجد بها مرضى ضمور العضلات، موضحا أن المرض يصيب الأعصاب، ووقعت مصر بروتوكول تعاون مع الشركة السويسرية الأسبوع الماضي، بحضور هيئة الشراء الموحد، وسيتم البدء في علاج أول 10 حالات خلال هذا الأسبوع، كما تم تشكيل لجنة قومية تضم أساتذة من وزارة الصحة والجامعات المصرية، والخدمات الطبية في القوات المسلحة، تكون وظيفتها تقييم الحالات واختيارها.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، أن مصر حققت إنجازا كبيرا، في يوم تاريخي، بعد نجاح وزارة الصحة في التفاوض مع شركات الأدوية لتوفير أغلى علاج في العالم لمرضى ضمور العضلات، مشددًا على أن مصر أول دولة استطاعت توفير علاج ضمور العضلات، لأن سعره باهظ جدًا.

وتابع: «جرى تخصيص 3 مراكز تابعين لثلاث جهات، ومنها معهد ناصر التابع لوزارة الصحة، ومستشفى الجلاء التابع للقوات المسلحة، ومركز مستشفى عين شمس الجامعي، مشيرا إلى أنه تم فتح حساب في صندوق تحيا مصر لدعم توفير علاج مرضى ضمور العضلات، بينما دعت وزارة الصحة الشركات التي تصنع الأدوية لعلاج الأطفال خلال عمر سنتين للمشاركة في المبادرة، وبالفعل هناك 4 شركات وطنية سوف تشارك فيها».