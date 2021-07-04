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ضبط عامل طعن طالب بـ«مطواة» بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

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ضبط عامل طعن طالب بـ«مطواة» بسبب خلافات الجيرة بسوهاج ضبط عامل طعن طالب بـ«مطواة» بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

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تمكنت مباحث مركز المنشاة، الأحد، من ضبط عامل لقيامه بطعن طالب بمطواة في بطنه في مشاجرة بينهما، بسبب خلافات الجيرة بدائرة مركز المنشاة.

تلقت مديرية أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشاة، بوصول محمود عبدالرحمن «17 سنة- طالب» ويقيم بدائرة المركز إلى المستشفي المركزي مصاباً بجرح طعني نافذ بالبطن، وجرى تحويله إلى مستشفي سوهاج الجامعي.

وتبين من المعاينة والفحص وسؤال الده، تعدي المدعو محمد. ع. ع «20 سنة – عامل» على المصاب المذكور بسلاح أبيض وإحداث إصابته، بسبب خلافات الجيرة، وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم والآداة المستخدمة «مطواة».

وبمواجهته، اعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصرف.

المصرى اليوم

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