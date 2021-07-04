إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد السكندري

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أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال، قائمة لاعبيه استعدادا لملاقاة الاتحاد السكندري، المقرر لها غدا الإثنين، على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الأسبوع ال٢٨ بمسابقة الدورى الممتاز.

القائمة شهدت عودة عبد الرحمن مجدي حيث ضمت كل من:

في حراسة المرمى: محمد صبحي، محمد مجدي، محمد فوزي.

خط الدفاع: عبد الله جمعة،، مروان الصحراوي، باهر المحمدى، محمد عمار، أحمد كاستيلو.

خط الوسط:.محمد عادل، عمر الوحش، محمد صادق، نادر رمضان، عماد حمدى، محمد حسن ،، محمود دونجا، أحمد مدبولي، محمد الشامي، بابل، محمد عبد السميع، عبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: شكرى نجيب، فخر الدين بن يوسف، بنسون شيلونجو.