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صياد يقتحم بيت جارته «الخرساء» ويغتصبها بالدقهلية.. والمتهم: «مش أول مرة وبمزاجها»

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صياد يقتحم بيت جارته «الخرساء» ويغتصبها بالدقهلية.. والمتهم: «مش أول مرة وبمزاجها» صياد يقتحم بيت جارته «الخرساء» ويغتصبها بالدقهلية.. والمتهم: «مش أول مرة وبمزاجها»

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استغل صياد بمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، إعاقة جارته «من الصم والبكم» واقتحم شقتها ليلا لاغتصابها وضربها عندما قاومته، وتمكن الأهالي من ضبطه بعدما سمعوا استغاثة مكتومة صادرة من منزلها.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية، ببلاغ من أهالى قرية الرودة التابعة لمركز المنزلة، بورود بلاغ من الأهالي بالقبض على صياد يدعى «حسن.م.م»، 43 سنة، في منزل جارته «ثناء.م»، 46 سنة «صماء وبكماء» واتهمته بأنه اغتصبها.

انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وتم ضبط المتهم عاريا وحرزت ملابسه وتم اصطحابهما لمركز الشرطة وانتدب ضباط المباحث «مترجم إشارة» لعمل المحضر.

وقالت المجني عليها إنها كانت في غرفة نومها وتناولت أدوية خاصة بالحساسية تجعلها تنام سريعا، واستيقظت على وجود المتهم معها في السرير وقام بتجريدها من ملابسها وعندما قاومته كتم أنفاسها وتمكن من تقييد حركتها واغتصبها مستغلا أنها خرساء ولا يمكنها الاستغاثة بالأهالى ولكنها أمسكت به وبملابسه وظلت تصرخ حتى سمعها بعض الأهالي ودخلوا المنزل وتمكنوا من القبض عليه عاريا وحرزت الشرطة ملابسه.

بينما نفى المتهم اتهامات جارته وأكد أنها ليست المرة الأولى التي يزورها فيها ويقيم معها علاقة برغبتها، وقال: «مش أول مرة أروح عندها وكل اللى حصل بمزاجها لكن اختلفنا هذه المرة فصرخت وجمعت الجيران الذين أمسكوا بي».

تحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق، التي قررت حبس المتهم وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وتوقيع الكشف الطبي على المجنى عليها وطلب شهود الواقعة لسماع أقوالهم.

المصرى اليوم

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