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واصلت أسعار الذهب في مصر، مساء اليوم الأحد 4 يوليو 2021، في حالة الثبات عند الأسعار المرتفعة التي حققتها مساء السبت، وذلك بسبب ثبات سعر الذهب عالميًا بسبب الإجازة الأسبوعية للبورصة والأسواق العالمية، يومى السبت والأحد، وأعلنت شعبة الذهب في مصر ثبات سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، مساء اليوم الأحد، عند 892 جنيها، كما ثبت سعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر، عند 780 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا عند 669 جنيها والجنيه الذهب عند سعر 6240 جنيها.

وواصلت أسعار الذهب عالميا، ثباتها واستقرارها عند الأسعار المرتفعة التي حققتها في ختام تداولات يوم الجمعة قبل إغلاق البورصات للإجازة الأسبوعية، بعد إعلان بيانات التوظيف الأمريكية والتى جاءت أكبر من المتوقع في 10 أشهر، حيث أكدت وزارة العمل أن الاقتصاد أضاف 850 ألف وظيفة خلال شهر يونيو وهى أكبر زيادة في 10 شهور، بينما أشارت التوقعات السابقة إلى إضافة 706 آلاف وظيفة فقط.

وينتظر الذهب عودة البورصات والأسواق العالمية للعمل، صباح غدا الاثنين، لتحديد اتجاه أسعاره خلال الأسبوع المقبل بعدما أغلق في الأسبوع المنتهى على ارتفاع بنسبة 0.59%

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، مساء اليوم الأحد، 787.97 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة» 1،787.52 $ .

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