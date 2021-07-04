أخبار عاجلة

انتخاب "التركي" رئيسًا لغرفة التجارة الدولية السعودية -
"الزكاة والضريبة والجمارك": تطبيق الفوترة الإلكترونية على المنشآت التجارية ديسمبر المقبل -
السعودية وعُمان تؤكدان على ضرورة الاستمرار في دعم استقرار أسواق النفط -
طالبة ثانوية عامة بعد امتحان اللغة الأجنبية الثانية: «البنت مالهاش غير بيت جوزها» (فيديو) -
مصر تربح 4 دولارات على كل دولار .. روساتوم تعلق على مكاسب الضبعة النووية -
تغيب 7 طلاب عن أداء اللغة الفرنسية بشمال سيناء -
مدرب منتخب إنجلترا يرفض الحديث عن مصيره بعد خسارة اليورو -
«مجتمع لا يرحم»..زوج منة عرفة يعلق على انتقادات زواجه مرتين قبلها -
تعاون مشترك بين بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبنك الاستثمارات الفرنسي -
لحظة وصول المتهمين بـ"قضية الفتنة" إلى محكمة أمن الدولة الأردنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

نجاة وافد عربي بعد إسقاطه عمود إنارة قرب "بني سحار" بالقوز

Print
مصادر: فَقَدَ السيطرة بسبب "جوزة المركبة" المتحكمة بتوجيه الإطارات

نجاة وافد عربي بعد إسقاطه عمود إنارة قرب

نجا ظُهر اليوم وافد عربي من الموت في حادث مروري مروِّع إثر اصطدام سيارته من نوع "هايلوكس غمارة واحدة" بعمود إنارة على الطريق الزراعي الرابط بين مركز القوز وبلدة بني سحار جنوب محافظة القنفذة؛ وذلك بعد أن اختل توازنه، وفَقَدَ السيطرة على مركبته؛ ما أدى لاصطدامه بعمود إنارة، وإسقاطه أرضًا.

وأسفر الحادث عن أضرار جسيمة بالسيارة، ونجاة الوافد من الموت، فيما حضرت الجهات المختصة لمباشرة الحادث والتحقيق في أسبابه، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الزراعي.

وبينت المصادر أن الوافد العربي خرج سليمًا، ونجا بأعجوبة من الحادث العنيف والارتطام القوي -بفضل الله تعالى-. مضيفة بأن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة بيد سائق المركبة، وبعد أن فُكَّت "الجوزة" التي تربط الإطار والمقص، وهي التي تتحكم في توجيه إطارات السيارة؛ ما أدى لاصطدامها بعمود الإنارة.

نجاة وافد عربي بعد إسقاطه عمود إنارة قرب

نجاة وافد عربي بعد إسقاطه عمود إنارة قرب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
انتخاب "التركي" رئيسًا لغرفة التجارة الدولية السعودية

انتخاب "التركي" رئيسًا لغرفة التجارة الدولية السعودية

"الزكاة والضريبة والجمارك": تطبيق الفوترة الإلكترونية على المنشآت التجارية ديسمبر المقبل

"الزكاة والضريبة والجمارك": تطبيق الفوترة الإلكترونية على المنشآت التجارية ديسمبر المقبل

تعاون مشترك بين بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبنك الاستثمارات الفرنسي

تعاون مشترك بين بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبنك الاستثمارات الفرنسي

LogiPoint تبني قرية مستودعات جديدة بـ68 مليونًا في ميناء جدة الإسلامي

LogiPoint تبني قرية مستودعات جديدة بـ68 مليونًا في ميناء جدة الإسلامي