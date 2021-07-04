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وزير الطاقة السعودي: لا يمكن لأي دولة اتخاذ مستوى إنتاجها النفطي في شهر كمرجعية

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وزير الطاقة السعودي: لا يمكن لأي دولة اتخاذ مستوى إنتاجها النفطي في شهر كمرجعية وزير الطاقة السعودي: لا يمكن لأي دولة اتخاذ مستوى إنتاجها النفطي في شهر كمرجعية

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نقلت قناة العربية عن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان قوله اليوم الأحد أنه لا يمكن لأي دولة اتخاذ مستوى إنتاجها من النفط في شهر واحد كمرجعية، وذلك بعدما طلبت الإمارات مراجعة نقط الأساس المرجعية التي تحسب تخفيضات أوبك+ على أساسها.

ونسبت القناة المملوكة لسعوديين إلى الوزير قوله إنه ليس متفائلا ولا متشائما إزاء استئناف محادثات أوبك+ غدا الاثنين.

وأخفقت أوبك وحلفاؤها في التوصل لاتفاق بخصوص سياسة إنتاج النفط لليوم الثاني على التوالي يوم الجمعة جراء اعتراض الإمارات على بعض جوانب الاتفاق.

المصرى اليوم

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