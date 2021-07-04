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تورطت الفنانة والإعلامية العراقية داليا نعيم، في الإجابة عن سؤال من المذيع نزار الفارس أثناء استضافتها ببرنامج «مع الفارس» على قناة «الرشيد»، الجمعة الماضي.

وعن سؤال «نزار» لها عن انتظامها في أداء فريضة الصلاة، ردت «نعيم» قائلة: «أريد أن أصلي دائمًا، ولكن المشكلة عندي في الوقت، معنديش وقت للصلاة، وعلى طول بقول هستمر بالصلاة، مثلا أنا عندي برنامج وياك صار وقت الصلاة، كيف أصلي وحاطة ميك أب، صلاتي غير استمرارية، بالعكس إن شاء الله أستمر في الصلاة، ومش شرط أصلي اليوم، وأجل صلاتي غدًا، هذا الموضوع غلط»، حسب قولها.

وعن سوال نزار الفارس عن قارئ القرآن المفضل الذي تحب استماعه، ردت قائلة: «أنا مش عارفة من القراء غير الشيخ العسافي، وبحب أستمع لسورة البقرة منه، ولا أعرف غيره من القراء».

وتابعت قائلة: «أنا مش داعية إسلامية.. معلوماتي الدينية ضعيفة.. أنت ورطّني يا نزار في هذا السؤال».

الفنانة داليا نعيم هي ممثلة عراقية من مواليد أول أغسطس عام 1993، في بغداد تسكن في منطقة الأعظمية في بغداد وبعد أن توفي والدها عاشت مع والدتها بدأت مشوارها إلى الشهرة من خلال عملها كإعلامية في إحدى القنوات الغنائية «إم سي بي»، وبعد أن لفتت أنظار الجمهور دخلت مجال التمثيل وقدمت العديد من المسرحيات العراقية.

شاركت داليا في العديد من المسرحيات منها «ورث بابا خرابة وبطيخ في المريخ وورث مصرى»، حققت نجاحات كبيرة على صعيد الفن فهي الان تعد واحدة من أهم النجوم في المسرح الوطني العراقي في عام 2014 بعد مسيرتها الناجحة في مجال الإعلام والتمثيل نالت داليا نعيم على جائزة أفضل إعلامية في العراق.