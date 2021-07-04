محافظ سوهاج يؤدي واجب العزاء لأسرة «شهيد سيناء»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، يرافقه نائبه الدكتور أحمد سامي القاضي، والعميد نبيل شحاته المستشار العسكري للمحافظة، الأحد، واجب العزاء لأسرة الشهيد مجند محمد حسني أبوالعبور، والذي استشهد في مواجهات مع جماعات الإرهاب بسيناء.

وأعرب محافظ سوهاج، خلال زيارته لأسرة الشهيد بمسقط رأسه بقرية «المجابرة» بمركز جرجا، عن خالص تعازيه ومواساته لهم، داعيا المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكدًا أن مصر لن تنسى أبناءها المخلصين الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم فداءً للوطن، وأن جموع الشعب المصري يقفون خلف القيادة السياسية، والقوات المسلحة، ورجال الشرطة في حربهم ضد الإرهاب.

رافق المحافظ أيضا خلال تأدية واجب العزاء كلا من: عاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة جرجا، وعدلي أبوعقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج، وحسن ناصر رئيس مركز ومدينة المراغة.