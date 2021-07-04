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إقبال كبير على تلقى لقاح بالأقصر

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إقبال كبير على تلقى لقاح فيروس كورونا بالأقصر إقبال كبير على تلقى لقاح بالأقصر

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شهد مركز تحيا بمستشفى الحميات والجهاز الهضمى والكبد ومراكز تلقى التطعيمات بالقرنة وأرمنت والعديسيات وإسنا بالأقصر، الأحد، إقبالًا كبيرًا وغير مسبوق من المواطنين، لتلقى جرعة لقاح كورونا ممن سجلوا على موقع الوزارة، وسط نظام كبير واتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل مراكز تلقى اللقاح ..

ودعت صحة الأقصر، جميع المواطنين ممن ينطبق عليهم شروط اللقاح لتسجيل اسماؤهم على موقع وزارة الصحة لتلقى اللقاح وذلك تحت شعار «احمى نفسك واهلك وكل من حولك بتلقى جرعة اللقاح اللقاح امن وفعال» .

وقال الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالاقصر، إنه ان مراكز تلقى لقاح كورونا يستقبلون الأشخاص الذين سجلوا على موقع الوزارة للحصول على التطعيمات من كبار السن والأمراض المزمنة، وباقى فئات المجتمع، لتلقى المصل الخاص بفيروس كورونا .

المصرى اليوم

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