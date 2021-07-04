اعتماد أول معمل للتبريد والتكييف بجامعة سوهاج بتمويل 769 ألف جنيه

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أعلن الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، الأحد، توقيع بروتوكول تعاون مع إدارة تأهيل المعامل للإعتماد الدولي بوزارة التعليم العالي، وذلك بشأن إستلام وتسلم فريق من الإدارة لمخرجات مشروع معمل التبريد والتكييف وتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة بكلية التكنولوجيا والتعليم وذلك طبقا للمواصفة الدولية، بتمويل قدره ٧٦٩ الف جنيه.

وجرى توقيع البروتوكول بالحرم الجامعي القديم بحضور كلا من: الدكتور مصطفي عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور أحمد عبدالرحيم عميد كلية التكنولوجيا والتعليم ومدير المشروع، والدكتور محمود سالم المدير التنفيذي للمشروع، والدكتور إسلام الشيخ مدير وحدة إدارة المشروعات، والدكتور محمود وفيق مدير إدارة تأهيل المعامل للإعتماد الدولي، والدكتور فرحات سعد إستشاري بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي.

وقال رئيس الجامعة، أن البروتوكول يهدف إلى نشر ثقافة جودة المعامل في المجالات التطبيقية وتأهيلها للتقدم للإعتماد الدولي ورفع تصنيف الجامعات المصرية دوليًا، والعمل على رفع القدرات المؤسسية للمعامل وتقوية البنية الأساسية للعملية البحثية عن طريق إعتماد المعامل، وتطوير نظام العمل والإدارة بالمعامل ورفع كفاءات وقدرات الكوادر الفنية بالعمل، وذلك للوصول إلى آليات مستدامة للتمويل الذاتي وتقوية وتفعيل العلاقه بين المؤسسات التعليميه والمجتمع الإنتاجي، وتفعيل مفهوم ربط محاور مثلث المعرفة «التعليم العالي، البحث، الابتكار».

وأضاف الدكتور محمود سالم المدير التنفيذي للمشروع، أن الدولة تحرص دائما على تأهيل معامل البحث العلمي بالجامعات المصرية لتكون نموذجًا يحتذى به عالمياً، وذلك من خلال وحدة إدارة تأهيل معامل الجامعات المصرية للإعتماد الدولي بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، والتي تقوم بدورها في تقديم الدعم الفني والمادي للعديد من المعامل بالجامعات المصرية لتأهيلها للحصول على الإعتماد الدولي.

وأشار الدكتور إسلام الشيخ، إلى أن المشروع يعمل على تطوير المعامل بالجامعات المصرية وتأهيلها للإعتماد الدولي، وذلك من خلال إمداد هذه المعامل بأحدث الأجهزة والتجهيزات اللازمة لإجراء أبحاث علمية تطبيقية، وتقديم خدمات مجتمعية متميزة، وتطبيق نظام الجودة والحصول على أعلي دقة للنتائج وفقا للمواصفات الدولية الأيزو.