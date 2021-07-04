إخماد حريق فى منزل بسوهاج دون وقوع إصابات

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أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، الأحد، حريقا نشب في منزل بدائرة مركز جزيرة شندويل دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تلقت مديرية أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة جزيرة شندويل، بنشوب حريق في منزل بدائرة المركز، فانتقلت إلى مكان البلاغ قوات الحماية المدنية، وسيارات الإطفاء، وتبين من المعاينة والفحص، نشوب الحريق في منزل ملك خالد. ف. أ «38 سنة- مزارع» ويقيم بذات الناحية، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات، وأفاد بمضمون ما تقدم.

ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، وأضاف بإحتراق بعض المنقولات المنزلية، ونفي الشبهة الجنائية.

وتحرر بالحريق المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.