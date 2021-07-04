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وزيرة الثقافة تُكرّم 21 شخصية من أعلام مدينة الإسكندرية (صور)

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وزيرة الثقافة تُكرّم 21 شخصية من أعلام مدينة الإسكندرية (صور) وزيرة الثقافة تُكرّم 21 شخصية من أعلام مدينة الإسكندرية (صور)

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كرمت وزيرة الثقافة ايناس عبدالدايم خلال احتفالية مرور مائة عام على افتتاح مسرح سيد درويش 21 شخصية من أعلام مدينة الإسكندرية الذين قدموا إسهامات متميزة للمسرح وهم «رجل الاعمال إسماعيل الحبشي، الفنان التشكلی خالد هنو، الفنان سمير صبری، إسم المثال الدكتور جابر عبدالمنعم حجازی مبدع تمثال سيد درويش، الفنان على الجندي أستاذ الفلكلور، الدكتور أبوالحسن سلام الاستاذ بقسم المسرح بكلية الآداب، عائلة قرداحی، رائدة فن الباليه الدكتورة ودود فيظی، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المايسترو عبدالحميد عبدالغفار قائد فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى، المايسترو الدكتورة نيفين المحمودی قائد أوركسترا وتريات أوبر الإسكندرية، اسم المايسترو جهاد داوود مؤسس فرقة اوبرا الإسكندرية، المايسترو ياسر الصيرفى، سامى فتح الله- إسم المرحوم المهندس عبدالرحمن نصار، إسم محمد البهتيمى اعضاء مجلس أمناء مسرح سيد درويش، المهندسة نيره مصطفى هيبه المدير الأسبق لأوبرا الإسكندرية، محمد سعد، حسام الدين زكريا، الفنان أمير شطا فنان الخط العربى ومن قدامى العاملين بالمسرح، موسی خلیل حسن من قدامى العاملين بخشبة المسرح».

كانت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، يرافقها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الأحد، افتتحت فعاليات الاحتفال بمرور ١٠٠ عام على إنشاء مسرح سيد درويش بالإسكندرية، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، وتتواصل على مدار 4 أيام.

المصرى اليوم

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