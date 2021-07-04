المارد عاد محلياً.. الأهلي يهزم سموحة برباعية

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تمكن الأهلي من تحقيق فوزاً عريضاً على مضيفه فريق سموحة بأربعة أهداف دون رد في إطار مباريات الجولة الـ28 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

الشوط الأول

شهدت الفترة الأولى جانب خططي مفتوح من المدربين وهو ما استغله رفاق بيتسو موسيماني بتنظيم العديد من الهجمات المنظمة والكرات المرتدة السريعة التي وجدت تألق من الحارس المهدي سليمان كما تم إلغاء هدف ائع لحسين الشحات بداعي التسلل.

واستطاع محمد شريف تسجيل هدف التقدم من بينية رائعة مع طاهر محمد طاهر في الدقيقة 40، وضاعف زميله حسين الشحات التقدم بعد دقيقة واحدة من تصويبة رائعة على يمين حارس سموحة واختتم علي معلول ثلاثية الأهلي في الدقيقة 44 من ركلة جزاء.

وحاول لاعبو سموحة استغلال الوقت المحتسب بدل من الضائع والظهور هجومياً وتسجيل هدف تقلصي الفارق وهو الأمر الذي لم ينجح بسبب التنظيم الجيد من لاعبي الأهلي.

الشوط الثاني

واصل المارد الأحمر ضغطه الهجومي في أحداث الشوط الثاني وهو ما أسفر عن هدف رابع بأقدام اللاعب محمد شريف عند الدقيقة 58، كما منعت العارضة هدفاً خامساً من تصويبة رائعة للاعب حمدي فتحي.

ولم تفسر تبديلات المدرب أحمد سامي عن جديد خاصة فيما يتعلق بالجانب الهجومي، فيما حاول بيتسو موسيماني اراحة عدد من العناصر الأساسية مثل محمد الشناوي وعمرو السولية ومحمد شريف وحسين الشحات والدفع بـعلي لطفي ومحمود عبد المنعم كهربا وآليو ديانج وأجايي.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد النادي الأهلي إلى النقطة 45 من 21 لقاء في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري فيما توقف رصيد سموحة عند 40 نقطة في المركز الرابع.