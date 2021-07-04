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ترتيب هدافي الدوري المصرى 2021 .. محمد شريف يهدد بن شرقي وأحمد ياسر ريان

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ترتيب هدافي الدوري المصرى 2021 .. محمد شريف يهدد بن شرقي وأحمد ياسر ريان ترتيب هدافي الدوري المصرى 2021 .. محمد شريف يهدد بن شرقي وأحمد ياسر ريان

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محمد شريف مهاجم منتخب الأول والنادي الأهلي، استطاع تسجيل هدفين دفعة واحدة في شباك سموحة خلال اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على أرض ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 2020 – 2021.

ودخل قناص الأهلي في سباق هدافي الدوري المصري الممتاز الجديد وأصبح رصيده من الأهداف، 11 هدفا، بفارق هدف وحيد عن أشرف بن شرقي وصيف الترتيب، وبفارق 4 أهداف عن أحمد ياسر ريان.

لاعب الأهلي المعار لصفوف فريق سيراميكا كليوباترا. ويأتي مصطفى فتحي لاعب سموحة في المركز الرابع برصيد 10 أهداف، وفخر الدين بن يوسف وأوباما في المركز الخامس برصيد 9 أهداف.

المصرى اليوم

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