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فريق بحثي بجامعة خالد يسجل براءة اختراع جين مدمج لبروتينات سطح ونواة كوفيد-19

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فريق بحثي بجامعة خالد يسجل براءة اختراع جين مدمج لبروتينات سطح ونواة كوفيد-19 فريق بحثي بجامعة خالد يسجل براءة اختراع جين مدمج لبروتينات سطح ونواة كوفيد-19
تتضمن إنتاج وحدة للكشف السريع عن الإصابة بطريقة دقيقة وسهلة وسريعة واقتصادية

فريق بحثي بجامعة خالد يسجل براءة اختراع جين مدمج لبروتينات سطح ونواة كوفيد-19

تمكن فريق بحثي من مركز بحوث علوم المواد المتقدمة بجامعة الملك خالد من تسجيل براءة اختراع بمكتب الهيئة للملكية الفكرية لـ"جين مدمج لبروتينات سطح ونواة فيروس كوفيد ١٩"، وذلك ضمن الأبحاث المدعومة من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في المسار السريع لدعم أبحاث المستجد (كوفيد-19).

ويتكون الفريق البحثي من الدكتور عصام حسن إبراهيم (باحث رئيس) والأستاذ الدكتور حامد علي آل غرامة والدكتورة منى كيلاني عبد الجواد (باحثين مشاركين).

وتقوم فكرة الاختراع على إنتاج وحدة للكشف السريع عن الإصابة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) بطريقة دقيقة وسهلة وسريعة واقتصادية مما يساهم في توفير تكلفة التشخيص المعملي إلى 80% في حال استخدام تقنية تفاعل البلمرة التسلسلي (PCR).

الجدير بالذكر أن الدكتور عصام حسن إبراهيم يعمل مستشاراً غير متفرغ بمركز بحوث علوم المواد المتقدمة، وأستاذاً مساعداً بقسم الأحياء- كلية العلوم، وقد ساهم في نشر أكثر من خمسين بحثاً علمياً في مجلات عالمية مصنفة، وكذلك الأستاذ الدكتور حامد علي آل غرامة قام بنشر أكثر من مائة بحث علمي في مجلات عالمية مصنفة وله العديد من براءات الاختراع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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